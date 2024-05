Luciano comemora atuação em vitória do São Paulo

Camisa 10 do Tricolor marcou dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro

Neste domingo (5), o São Paulo foi até o Barradão e derrotou o Vitória por 3 a 1, jogando com um a mais boa parte do tempo. Com dois gols, Luciano foi o destaque da partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda em campo, o camisa 10 deu entrevista e comemorou o desempenho individual e coletivo. Além disso, tranquilizou os torcedores ao afirmar que foi substituído apenas por conta do cansaço.

“Sou o artilheiro do time na temporada, mas não sou nada sem meus companheiros. Agora é seguir trabalhando, a gente não ganhou nada, quarta-feira tem uma decisão forte fora de casa. (Lesão) Tudo bem. Mas é só o cansaço mesmo”, disse o jogador.

A expulsão de Wagner Leonardo, logo no início, aos seis minutos, condicionou o jogo. O zagueiro rubro-negro acertou uma cotovelada em Calleri no campo de ataque do Vitória. Em 11 contra 10, o São Paulo dominou o jogo, trabalhou no campo de defesa do adversário e empilhou chances de gol. O São Paulo tem sete pontos. Sem vencer neste Brasileirão, o Vitória soma um em 15 disputados, afundado na zona de rebaixamento.