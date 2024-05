Leverkusen, campeão e invicto, goleia no Alemão

Campeão alemão por antecipação e com grande vantagem para alcançar a final da Liga Europa, o Bayer Leverkusen tem como objetivo uma terminar a temporada sem um derrota sequer. Neste domingo (5/5), seguiu com a sua invencibilidade: goleou o Eintracht, fora de casa, em Frankfurt, por 5 a 1. Xhaka, Schik, Palacios, Frimpong e Boniface fizeram os gols (Ekitiké descontou). Agora, para terminar a temporada com zero derrota, restam cinco partidas (duas pelo alemão, a final da Copa da Alemanha e duas da Liga Europa).

No Alemão, a campanha do Leverkusen segue histórica e fantástica. Afinal, são 84 pontos, com 26 vitórias e seis empates. Segundo melhor ataque com 82 gols (Bayern tem 90) e melhor defesa (23, mas a segunda melhor levou 36, o Leipzig). O Entracht está com 45 pontos, em sexto lugar. Mas praticamente garantindo vaga Liga Conferência.

