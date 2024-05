Inglês: Chelsea goleia West Ham e segue na briga por vaga às ligas europeias

Com Thiago Silva em campo e Palmer brilhando e Jackson balançando redes duas vezes, time faz 5 a 0 no clássico londrino Crédito: Jogada 10

O Chelsea goleou o West Ham, por 5 a 0, neste domingo (5/5) pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O destaque neste duelo entre londrinos no Stamford Bridge foi Palmer. Afinal, além de belos lances, fez o primeiro gol e a jogada do segundo, de Gallagher. Madueke e Jackson (dois) fizeram os outros gols dos Blues. O Chelsea chega, assim, aos 54 pontos, em sétimo lugar, posição que dá a possibilidade de vaga para a Liga Conferência. E se aproxima do G6 (posição que garante vaga em liga europeia). Já o West Ham parou nos 49 pontos. Está em nono e fora da briga por um lugar à Uefa.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League Legião Brasileira Thiago Silva, que deixará o Chelsea ao fim da temporada, começou como titular, como sempre, e teve ótima atuação na defesa. Além disso, foi dele o passe para o terceiro gol, de Madueke. No West Ham, Paquetá teve atuação muito discreta. Acabou substituído no segundo tempo. Emerson Palmieri (brasileiro, mas naturalizado italiano) foi titular na lateral esquerda. Fez jogo apagado. Chelsea detona O Chelsea fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0 e ainda mandando uma na trave. Mas o West Ham também teve suas chances, já que o atacante Bowen mandou duas na trave de Petrovic. Entretanto, bola na rede foi mesmo do Blues. O time saiu na frente aos 15 minutos, quando Palmer pegou um rebote da defesa do West Ham, na área. Foi seu 21º tento (vice-artiheiro, atrás de Haaland, do City, com 25). Aos 30, O mesmo Palmer deu grande passe para Madueke. A zaga cortou, mas nos pés de Gallagher: 2 a 0. E Madueke, de cabeça após assistência de Thiago Silva, ampliou aos 36.