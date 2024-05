Homenagem a ex-técnico com câncer terminal emociona na Itália

O Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, na Itália, foi palco de uma homenagem emocionante neste domingo (5/5). A arena é casa da Sampdoria e o jogo contra a Reggiana, que terminou com vitória dos anfitriões, teve um momento especial. Assim, o ex-treinador Sven-Göran Eriksson entrou no gramado e recebeu os aplausos dos torcedores e os cumprimentos – um a um – de jogadores e comissão técnica do clube que ele comandou entre julho de 1992 e junho de 1997.

O motivo da comoção é o estado de saúde do sueco. Aos 76 anos, Eriksson não sabe quanto tempo ainda lhe resta de vida. Mas todos imaginam que não seja longo. Afinal, ele sofre de um câncer que já alcançou a fase terminal.

Eriksson também teve homenagem em Liverpool

A homenagem a Eriksson no estádio da Sampdoria é mais um momento de emoção dentre tantos que o ex-treinador tem vivido na reta final da doença. Assim, o sueco busca realizar sonhos ainda pendentes, com a ajuda de amigos e admiradores do mundo do futebol.