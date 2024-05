Flamengo já está em Coquimbo e treina nesta segunda-feira

O Flamengo chegou em Coquimbo, no Chile, às 22h (de Brasília) deste domingo (5/5). Após pousar em La Serena, a delegação rubro-negra partiu para o Resort Enjoy, que fica próximo de uma das praias de Coquimbo. A chegada no resort foi às 23h.

A equipe de Tite, que vem de empate por 1 a 1 com o RB Bragantino, fará um treinamento no Complexo Las Rosas Coquimbo, o centro de treinamento do time local, na tarde de segunda-feira. A imprensa poderá acompanhar cerca de 15 minutos da atividade.

Palestino x Flamengo

A partida contra o Palestino será na terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. O Jogada10 foi até o estádio neste domingo e conferiu que o gramado está em boas condições. O jogo vale pelo Grupo E, que é liderado pelo Bolívar, com nove pontos. O Flamengo vem em segundo lugar, com quatro. O Palestino tem três e o Millonários está em último, com um ponto. Millonarios e Bolívar se enfrentam na Colômbia, nesta quarta.