Fábio Carille não deve fazer mudanças na escalação do Santos

Por causa da importância do jogo, o técnico Fábio Carille vai com força máxima e deve manter a formação que venceu o Avaí na rodada passada.

Com 100% de aproveitamento, o Peixe recebe o Bugre para retomar a liderança do torneio, já que o Sport ultrapassou a equipe da Baixada Santista.

Devido a folga no calendário, pois o Santos só disputa a Série B, o treinador aposta no entrosamento do conjunto para conseguir mais três pontos.

Trio de ataque

Com o propósito de sufocar o adversário na Vila Belmiro, Fábio Carille aposta na velocidade com Otero, Guilherme e Morelos.

Fuchs lesionado

A principal baixa na escalação do Santos fica no sistema ofensivo. O argentino Julio Furch, com inflamação no tendão e músculo adutor, não tem condições de atuar por mais de 30 minutos.