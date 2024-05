Em jogo 150 pelo Porto, Evanilson marca mais um na Liga Portugal

Evanilson fez seu 59º gol com camisa do Dragão desde chegada em 2020 e é artlheiro da competição na atual temporada Crédito: Jogada 10

O atacante brasileiro Evanilson fez um dos gols da vitória do Porto por 3 a 0 sobre o Chaves pela Liga Portugal. Assim, ele chegou ao seu 59º gol com a camisa do Dragão, sendo 24 nesta temporada. Uma marca que tornou ainda mais especial este sábado( 4/5) , quando o cearense, de 24 anos, completou 150 jogos com a camisa do clube português. “Feliz demais por atingir essa marca com a camisa do Porto, o maior de Portugal e uma das grandes potências do futebol europeu”, declarou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dos 24 gols de Evanilson em 39 jogos da atual temporada, 13 foram pela Liga Portugal. Inclusive, ele é o artilheiro do Porto na competição. Outros sete foram pela Taça de Portugal, cuja final será entre Porto e Sporting no dia 28 de maio. Além disso, ele marcou quatro gols pela Champions League. Porém, a equipe foi eliminada pelo Arsenal nas oitavas de final, após decisão nos pênaltis.

Evanilson se consolida no futebol europeu Ex-jogador do Fluminense, o centroavante de 1,83 metro chegou ao Porto em agosto de 2020. Assim, fez a sua estreia como jogador permanente de um clube fora do Brasil. Afinal, logo após começar a carreira no Tricolor Carioca, ele foi para o STK Samorin, na Eslováquia, mas apenas por empréstimo e pelo prazo de quatro meses. Depois, de volta ao Brasil, jogou também na Tombense, antes de migrar em definitivo para a Europa. Agora, tem a chance de consolidar seu futebol no continente. “Já são quatro anos de clube e posso dizer que sou realizado pela minha trajetória até aqui”, disse. Como foi o jogo entre Porto e Chaves O Porto abriu o placar aos 27 minutos de jogo, com Francisco Conceição. No minuto seguinte, o Dragão já ficaria com um jogador a mais quando Júnior Pius recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. No último lance da primeira etapa, Evanílson recebeu toque de calcanhar de Taremi no meio da área e aumentou. O próprio Taremi deu números finais aos 28’ do segundo tempo.