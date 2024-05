Corinthians é notificado por dívida milionária com Giuliano

Após dois anos com a camisa do Timão, o jogador foi embora, porém quer receber os oito meses de salários atrasados da época que defendeu o clube . De acordo com as informações do portal ‘Uol’, ao longo da sua passagem no Corinthians, Giuliano recebia R$ 213 mil por mês.

Agora, o Corinthians corre contra o tempo a fim de evitar ações mais pesadas, caso não entre em acordo com o atleta.

Números Giuliano

Durante a sua trajetória com a camisa do Corinthians, Giuliano sofreu com as crítica da torcida. No total, ele participou de 143 jogos, anotou 12 gols e deu 15 assistências.

Santos

Sem renovação de contrato com o Timão, Giuliano aceitou o convite do Santos para incorporar o elenco de Fábio Carille. Em pouco tempo na Vila Belmiro, ele se tornou um dos principais jogadores do time.