Com camisa do Flamengo, torcedor do Palestino fala sobre o confronto pela Libertadores

Thomas estava na entrada do Estádio Municipal de La Cisterna, a casa do Palestino, que não receberá a partida por conta do gramado ruim

O Flamengo visita o Palestino na próxima terça-feira (3), em Coquimbo, no Chile, pela Libertadores. Na véspera do confronto entre as equipes, a reportagem do Jogada10 foi até a casa do time chileno, o Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago, e encontrou um torcedor do Palestino vestindo a camisa rubro-negra. É isso mesmo, você não leu errado!

Thomas, que estava chegando em um campo sintético para jogar futebol com amigos, vestia as cores do time carioca. Ele explicou que comprou a camisa durante uma viagem ao Rio de Janeiro.