Bremer marca e Juventus empata fora de casa com a Roma

O empate no primeiro tempo, em resumo, foi justo pelo que aconteceu em campo. As equipes, mesmo demonstrando respeito mútuo e não se arriscando demais, inegavelmente buscaram o gol à sua maneira. E quem conseguiu primeiro foi a Roma. Aos 15 minutos, Romelu Lukaku completou de pé direito dentro da área e abriu o placar.

Sendo assim, a Roma permanece na quinta posição, com 60 pontos, e a Juventus, na terceira, com 66. Na próxima rodada, a Juventus enfrenta a Salernitana, em casa, domingo. Antes disso, na quinta-feira (9), a Roma joga na Alemanha contra o Bayer Leverkusen, pela partida de volta das semifinais da Liga Europa.

Roma e Juventus empataram em 1 a 1, neste domingo (5), no Estádio Olímpico, na capital italiana, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols da partida foram de Romelu Lukaku, para os anfitriões, e do brasileiro Bremer, para a Juventus. O resultado acabou não sendo bom para ninguém. Caso a Atalanta, com um jogo a menos, vença a rebaixada Salernitana nesta segunda-feira (6), empata em pontos com a equipe da capital italiana. Ademais, a vitória, que não veio, garantiria a Juve na Liga dos Campeões.

Com o jogo alternando de domínio entre as duas equipes, aos poucos foi a Juve que fez por merecer o empate. Aos 31 minutos, o zagueiro brasileiro Bremer completou de cabeça após escanteio cobrado por Chiesa. A partir daí e até o fim da primeira etapa, a equipe visitante teve as melhores chances, mas não conseguiu virar.

Segundo Tempo

A caraterística de alternância no domínio das ações, afinal, se manteve pelo menos em parte da segunda etapa. Desse modo, nos primeiro minutos a Juventus foi melhor,com Chiesa, Cambiasso e Vlahovic perdendo boas oportunidades. Com o passar do tempo, todavia, os donos da casa passaram a dominar e aí brilhou a estrela do goleiro Szczesny, que evitou a derrota ao defender cabeçada de Locatelli e chute à queima roupa de Abraham.