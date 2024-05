Benfica perde para o Famalicão. Sporting é campeão português!

O Sporting é o campeão português de 2023/24 sem entrar em campo, já que o Benfica, o único que poderia alcançá-lo, perdeu por 2 a 0 para o Famalicão, neste domingo (5/5). No sábado, pela 34ª e antepenúltima rodada, os Leões venceram o Portimonense por 3 a 0. Com isso, chegou aos 84 pontos, deixando o Benfica com 76. Como os benfiquistas ainda podiam somar nove pontos, os sportinguistas secaram o maior rival. Mas com a derrota deste domingo, as Águias só chegam aos 82 pontos, no máximo. Este é o 20º título do Sporting. Fica atrás apenas de Benfica (38 títulos) e Porto (30).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No jogo deste domingo no Municipal de Famalicão, o time da casa marcou com Puma Rodríguez e Youssouf. Ambos no segundo tempo. O Famalicão chega aos 39 pontos. Dessa forma, pula para o oitavo lugar.