Após rebaixamento, torcedores invadem campo e abraçam os atletas

A torcida do Birmingham causou surpresa ao entrar no gramado para cumprimentar os atletas depois que o time caiu de divisão

Uma cena rara ocorreu no St Andrew’s Stadium, em Birmingham, neste sábado (4/5). Afinal, torcedores do time da casa invadiram o gramado no fim do jogo contra o Norwich, que resultou no rebaixamento para a League One (o equivalente à terceira divisão).

Mas invasão de campo não é raro… Onde está o inusitado?

A questão é que os torcedores deixaram as arquibancadas não para criar tumulto, mas para abraçar os jogadores, em solidariedade pela situação difícil do time e em respeito pelo placar favorável à equipe. Afinal, o Birmingham City venceu o rival por 1 a 0, com gol do sul-coreano Paik Seung-ho, aos 55′. Entretanto, a vitória não foi suficiente para evitar a degola.