António Oliveira elogia postura do Corinthians em empate contra Fortaleza

Neste sábado (4), Corinthians e Fortaleza empataram em 0 a 0 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na NeoQuimica Arena. Em entrevista coletiva, António Oliveira elogiou a postura da equipe e afirmou que merecia sair com a vitória. Além disso, o treinador criticou o apertado calendário do futebol brasileiro.

“Grande jogo da minha equipe. Onde a partir do momento que o goleiro adversário é eleito melhor em campo, diz muito do jogo. Um jogo de sentido único na primeira parte. É desafiante um calendário com tantas competições, mas não aceito diferenciação. Fortaleza jogará na quarta, a gente joga em menos de 62 horas a competir, talvez com os mesmos. Se quer valorizar o jogo… percebo que a televisão prevalece à condição humana, mas a igualdade é para todos e o Corinthians sai muito prejudicado para além do jogo. Além de duas ou três situações no jogo, mas não falo de arbitragem”, disse o português.

António Oliveira cita pouco tempo de trabalho

“Estou orgulhoso, transmiti a eles. A equipe jogou muito bem, dentro da proposta que temos, não podemos esquecer que é uma equipe que se conhece há pouco tempo, jogamos com campeão da Libertadores, finalista da Sul-Americana, contra o Atlético Mineiro, o Bragantino… o que destoa é o resultado do Juventude e sabemos o que deveríamos fazer. Os meus parabéns, não pelo resultado, merecíamos outro. Não digo que foi um amasso, mas está perto, no primeiro tempo o adversário não passou o meio-campo”, acrescentou.