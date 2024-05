Vitória x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão e Tricolor paulista se enfrentam neste domingo (5), às 16h, no barracão, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Após empatar, sem gols, no clássico com o Palmeiras, o São Paulo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Tricolor visita o Vitória no Barradão, neste domingo (5), às 16h (de Brasília). Assim, a equipe busca manter a boa sequência desde a chegada do técnico argentino Luis Zubeldía. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Leão da Barra, por sua vez, ainda não venceu na competição e tenta utilizar a força de sua torcida para deixar a zona de rebaixamento (está em 18º), com apenas um ponto. Na classificação, o time paulista soma 4 pontos e ocupa, no momento, a 14ª colocação.

Onde assistir O confronto terá a transmissão da Rede Globo e dos canais Premiere. Como chega o Vitória O técnico Léo Condé tem uma lista de problemas para escalar o Rubro-Negro pela 5ª rodada da competição. Dessa forma, Camutanga, que deixou a última partida contra o Botafogo por dores no joelho, segue de fora. Iury Castilho, Rodrigo Andrade, Everaldo, Felipe Vieira e Raul Cáceres com problemas físicos também desfalcam a equipe. Nesse sentido, o treinador deve manter a estrutura do time com três zagueiros que fez um bom primeiro tempo diante do Botafogo, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos.