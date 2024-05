Vasco tenta quebrar longo jejum diante do Athletico, em Curitiba

Depois do empate com o Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Com quatro rodadas, a equipe carioca patina neste início de competição e para deixar a zona de rebaixamento terá que quebrar um longo jejum. Isso porque já são 17 anos sem vencer o Furacão em Curitiba, adversário deste domingo (5), às 16h (de Brasília).

A última vez em que o Cruz-Maltino voltou para o Rio de Janeiro com um triunfo foi pela Sul-Americana de 2007. Na época, o time bateu o adversário por 4 a 2, em duelo válido pela fase preliminar, enquanto, na volta, venceu por 2 a 0 e garantiu a classificação. Na última temporada, aliás, as equipes ficaram no empate, sem gols, pela competição nacional.