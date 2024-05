Roma x Juventus: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano

Na reta final do Campeonato Italiano, Roma e Juventus medem forças neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico, pela 35ª rodada. Os donos da casa buscam encostar no G4, enquanto a Velha Senhora quer sacramentar a vaga para a próxima edição da Champions League.

Na classificação, a equipe da capital italiana soma 59 pontos e ocupa a quinta colocação. Nesse sentido, quer reagir após a derrota para o Leverkusen na Liga Europa, pela semifinal da Liga Europa. Os comandados de Massimiliano Allegri estão na terceira posição, com 65 pontos, restando três rodadas para o fim da competição.