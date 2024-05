Jornal espanhol exalta retorno de Courtois após nove meses

Diário espanhol vê 'problema' para Ancelotti no Real Madrid, já que o técnico precisará definir quem será o titular na meta

Após o triunfo no Santiago Bernabéu, o jornal espanhol ‘Marca’ não poupou elogios ao belga.

A vitória por 3 a 0 sobre o Cádiz não foi a única razão para a torcida do Real Madrid comemorar neste sábado (4). Depois de quase nove meses sem entrar em campo em razão de duas lesões em sequência em um dos joelhos, o goleiro Courtois retornou à meta neste jogo em Madri.

“Depois de um 1º tempo sem muito trabalho, ele foi muito bem em um lance mano-a-mano com Chris Ramos, aos 4 minutos da 2ª parte. O arqueiro saiu com tudo em cima do atacante e fez uma defesaça para evitar gol certo”, dizia a publicação.

O destaque a este lance se deu em razão de o placar, naquele instante, ainda estar 0 a 0. Logo depois, Brahim Díaz abriu o placar para o Real Madrid.

Courtois sabe que ainda tem caminho a percorrer Segundo o ‘Marca’, Courtois está ciente de que ainda precisa ganhar minutagem para voltar a ter ritmo e confiança ideais. Entretanto, o veículo espanhol cita que o técnico Carlo Ancelotti passa a ter um “problema” em mãos para definir quem será o titular na meta.