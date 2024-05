Jogadores e times brasileiros são destaques em restaurante chileno inspirado em futebol

A "Casa Estadio" conta com muitas homenagens para grandes nomes do futebol brasileiro, como Pelé e Zico

Santiago, cidade do Chile que receberá a partida entre Colo Colo e Palestino na próxima quinta-feira (9), conta com um espaço dedicado aos apaixonados por futebol. A reportagem do Jogada10 esteve na “Casa Estadio”, localizado no bairro Nuñoa, próximo ao Estádio Nacional do Chile, e se aprofundou sobre a origem deste local.

Com o lema “unidos por uma paixão”, o Casa Estadio é o local perfeito para assistir jogos de futebol. Logo na entrada da parte interna do restaurante está camisa do Palmeiras, bandeira do Fluminense (ao lado da taça da Libertadores) e um relógio com o símbolo do Flamengo. No entanto, o melhor ainda estava por vir.