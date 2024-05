Grêmio suspende treinos por causa das enchentes

O Grêmio anunciou neste sábado (4/5) a suspensão dos treinos do fim de semana. As atividades seriam às 15h30 de sábado e de domingo no estádio da PUCRS, já que a chuva causou alagamento do Centro de Treinamento Luiz Carvalho. Porém, o clube decidiu pelo cancelamento porque Porto Alegre, em geral, está sofrendo com enchentes, o que dificulta o deslocamento das pessoas. A região onde fica a Arena do Grêmio também está completamente alagada.

Além disso, a situação na capital gaúcha é tão grave que milhares de famílias – inclusive de jogadores e funcionários do clube – precisam de ajuda em áreas tomadas pela água. O Sul do país vive um momento de comoção que, na visão do Tricolor Gaúcho, deixa a equipe sem clima para os treinamentos.

Grêmio fornece orientações online

Assim, a equipe de especialistas em saúde e performance do Grêmio elaborou uma série de exercícios para que os atletas, de forma personalizada, possam fazer a preparação em casa. Eles têm acompanhamento online e recebem, também, orientações médicas em caso de necessidade.