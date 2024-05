Fluminense abre vantagem, e Atlético, vice-líder, busca o empate

Fluminense e Atlético protagonizaram um jogo cheio de alternativas e com uma reação de um time que vai perseguir o título. Assim, neste sábado (4), em Cariacica, Tricolor e Galo ficaram no empate por 2 a 2, no Kléber Andrade, pela quinta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Galo, com nove pontos, permanece na segunda colocação. Já o Fluminense, com cinco, está em 14º lugar.

Cano, sempre ele!

Um jogo aberto. Aliás, um deleite para os espectadores, salvo, claro, os torcedores dos times envolvidos na partida, tomados pelo emoção. Logo no início, o Fluminense apresentou suas armas. Marquinhos foi ao fundo e passou para Cano balançar redes. No Atlético, Scarpa ditava o ritmo das ações, porém, os demais companheiros não acompanharam os pensamentos do meia. O Galo precisava de se reconectar com o jogo e de um fato novo.