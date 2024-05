Fernando Diniz lamenta gols ‘evitáveis’ em empate do Flu contra o Atlético

Logo após o empate do Fluminense por 2 a 2 diante do Atlético, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz lamentou as chances desperdiçadas pelos jogadores do tricolor e os dois gols sofridos em sequência.

concedeu entrevista coletiva no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O comandante lamentou as chances desperdiçadas pelos jogadores do tricolor e os dois gols sofridos em sequência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo eles voltaram melhores, mas com as trocas a gente cresceu de novo, fizemos o segundo gol, tivemos chances de fazer o terceiro. Na hora de fazer a mexida, no arremesso lateral do Atlético, uma bola morta. O jogador que fez o gol (Vargas) saiu, foi o primeiro toque dele na bola. Falha coletiva de marcação, tomamos o primeiro gol. E no segundo gol, também, tomamos o gol com todo mundo atrás da linha da bola. A gente tem que corrigir, é muito difícil fazer dois gols no Atlético. Hoje a gente perdeu dois pontos, e não ganhou um”, declarou o treinador.