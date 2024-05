Em noite dos goleiros, Corinthians e Fortaleza empatam na Neo Química

Não foi por falta de chance, mas Corinthians e Fortaleza ficaram no 0 a 0 na noite deste sábado (4), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Neo Química Arena, o destaque ficou por conta do goleiro João Ricardo, do Leão, que fez grandes defesas.

O empate deixa o Corinthians em 12º, com cinco pontos, enquanto o Fortaleza é o décimo, com seis. Lembrando que a equipe cearense tem um jogo a menos na competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo

O Corinthians foi dono da primeira metade do duelo, com nove finalizações a uma. O time de António Oliveira abafava o Fortaleza, que não conseguia ficar com a bola – o Timão ficou 67% do tempo com ela.