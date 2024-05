Cuiabá x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual bicampeão seguido do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o Cuiabá, na Arena Pantanal. Os comandados de Abel Ferreira tentam embalar na competição e encostar na ponta da tabela, depois do empate, sem gols, com o São Paulo.

No momento, o Alviverde soma cinco pontos, na 12ª colocação, quatro atrás do atual líder, que é o Botafogo. O Dourado, por sua vez, perdeu todos os três jogos que disputou até aqui e está na lanterna, com um jogo a menos que a maioria dos adversários.