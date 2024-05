Conmebol adia jogos de Grêmio e Inter na Libertadores e Sul-Americana

Entidade defende que situação trágica com enchentes no Rio Grande do Sul inviabiliza preparação das equipes gaúchas para disputar jogos

A Conmebol anunciou, na noite deste sábado (4), que as partidas do Grêmio, pela Libertadores, e do Inter, pela Sul-Americana, foram adiadas. A decisão se dá após a diretoria da entidade tomar conhecimento das enchentes no Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Tanto os centros de treinamento quanto os estádios da dupla Gre-Nal foram alagados em razão da cheia do Rio Guaíba e encontram-se, portanto, sem condição alguma de uso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Conmebol, no entnato, não informou quais serão as novas datas dos jogos. Enquanto o Tricolor tinha confronto diante do Huachipato, quarta-feira, no Chile, pela Libertadores, o Colorado enfrentaria o Real Tomayapo-BOL, pela Sul-Americana, também na condição de visitante.