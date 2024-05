Brighton x Aston Villa: onde assistir e escalações

Dessa forma, os The Lions, que somam 67 pontos na quarta colocação, precisam vencer, já que o Tottenham tem sete pontos atrás, entretanto com um jogo a menos. Os Seagulls estão estacionados na décima terceira posição, com 44, e querem encerrar a temporada de forma competitiva.

Apesar de não ter risco de rebaixamento, a equipe tem tido um fraco desempenho nesta reta final de Premier League, com cinco derrotas nos últimos cinco jogos. Nesse sentidi, a equipe aposta na experiência e terá Welbeck, que substitui O’Mahony, de 19 anos. Além disso, o brasileiro João Pedro fará parte do trio de meias armadores ao lado de Adingra e Buonanotte.

O confronto deste domingo (5) terá a transmissão do canal ESPN 4 e do serviço de streaming Star+.

Como chega o Aston Villa

Caso vença a partida, os visitantes podem carimbar o passaporte para a próxima Champions League (2024/25). No entanto, para isso terá que torcer por um tropeço do Tottenham, que enfrenta o Liverpool, no Anfield. A tendência é que Zaniolo seja titular da equipe de Birmingham no lugar do francês Diaby.

As principais ausências são as de Ramsey e Tyrone Mings. Além deles, Emiliano Martinez e Tielemans, que não jogaram contra o Olympiacos pela Conference League, também ficarão de fora deste confronto.

BRIGHTON X ASTON VILLA

Campeonato Inglês – 2023/24 – 36ª rodada

Data e horário: 05/05/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Falmer Stadium, Brighton (ING)

Brighton : Verbruggen; Veltman, Dunk, Igor e Barco; Gilmour e Gross; Adingra, Buonanotte e João Pedro; Welbeck.. Técnico: Roberto De Zerbi.

Aston Villa: Olsen; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Digne; McGinn e Douglas Luiz; Bailey, Zaniolo e Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.