América-MG x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Afinal, o América tem 14 pontos e está na quinta colocação do torneio nacional. O Flamengo, todavia, está na nona posição, com 11 pontos somados.

América-MG e Flamengo se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo será no Estádio Independência, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo será transmitido no SporTV.

Como chega o América

As meninas do Coelho, aliás, chegam para o jogo após empate por 1 a 1 com o Bragantino. O detalhe é que as garotas do América buscaram o resultado, afinal, saíram perdendo.