777 Partners é processada por acusação de fraude na Justiça dos EUA

“Para induzir a Leadenhall a financiar sua operação, Wander, juntamente com seu grupo de entidades alter ego, ‘prometeu’ mais de US$ 350 milhões em ativos como garantia para a Leadenhall, sabendo o tempo todo que os ativos não existiam, não eram de fato de propriedade das entidades de Wander ou já haviam sido prometidos a outro credor”, diz a denúncia.

Críticas recentes

Ao longo da temporada, muitos torcedores do Vasco começaram a questionar algumas ações da empresa norte-americana no mercado. Alguns indagam sobre os valores utilizados em determinados jogadores do elenco e o retorno em campo, visto que o time se encontra na zona de rebaixamento.

Recentemente, o vice-presidente jurídico do clube associativo, Felipe Carregal Sztajnbok, detonou o balanço da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) publicado na última terça. O presidente Pedrinho também demonstrou em sua última coletiva que há uma distância entre a 777 e o clube. No momento, o mandatário busca o entendimento com a empresa.