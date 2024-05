Vasco é multado por confusão na Copa do Brasil

Ocorrido durante o jogo contra o Água Santa, válido pela segunda fase da Copa do Brasil rende multa de R$ 30 mil e afastamento de funcionário

O Vasco passou por julgamento no STJD devido à confusão ocorrida durante o jogo contra o Água Santa, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O clube recebeu uma multa de R$ 30 mil devido ao lançamento de objetos no campo de São Januário e um de seus funcionários foi afastado.

Ricardo Benarroz Rosemberg, conhecido como Biro, que trabalha como auxiliar de serviços gerais no Vasco, foi suspenso por 135 dias. Ele, em resumo, foi um dos funcionários envolvidos na briga que ocorreu entre jogadores e membros das comissões técnicas dos dois times, próxima ao banco de reservas, no final da partida. Biro acusou um dos jogadores do Água Santa de agressão, exibindo um ferimento na perna como prova.