Vasco ainda tem dúvidas na escalação para enfrentar o Athletico

O técnico interino do Vasco, Rafael Paiva, ainda tem dúvidas sobre escalação de sua equipe para o duelo de domingo (5), contra o Athletico, pela quinta rodada do Brasileirão. Após comandar o time no empate por 0 a 0 contra o Fortaleza, ele volta a surgir no banco de reservas.

Segundo o “Ge”, em publicação desta sexta-feira (3), é provável que o treinador mantenha os três zagueiros utilizados no jogo em questão, mas preencha o meio-campo. Sforza deve reforçar o setor, com um atacante perdendo espaço no time.

