Santos vai dar chances a ‘recém-chegados’ antes de voltar ao mercado

O Santos não está mais atento ao mercado de transferências. Pelo menos até a abertura da janela no meio do ano. Com uma lista de quase 20 nomes contratados em 2024, o Peixe entende que tem o elenco completo e agora quer dar chances para estes atletas, antes de ir atrás de novos jogadores.

Ao todo, o Peixe tem 36 nomes no elenco, todos inscritos na Série B. Até mesmo jogadores que não estão nos planos do clube, mas que vêm treinando no CT Rei Pelé, entram nesta conta. São os casos de Dodô, Bruno Marques e Vinicius Balieiro.