Santos se prepara para o assédio do futebol europeu por Joaquim

Peixe recusou proposta do Botafogo pelo defensor no início do ano e mira Europa. Clube ainda tem dívida a pagar pela contratação do atleta

O Santos se prepara para receber um forte assédio de clubes do exterior pelo zagueiro Joaquim. O defensor deve ser o grande alvo do mercado no elenco santista nesta janela de transferências do meio do ano. Assim, o Peixe espera lucrar bem com o jogador, no mesmo tempo que ainda deve uma quantia pela contratação do atleta em 2023.

No começo do ano, o Santos recusou uma oferta do Botafogo pelo jogador. O clube entende que o defensor é muito importante para as pretensões da equipe na temporada. Contudo, o staff do atleta também prevê uma saída de Joaquim para a Europa. Times da Itália e da França monitoram o zagueiro.