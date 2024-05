Premier League: Luton empata com Everton e se complica na luta contra rebaixamento

Equipes ficam no empate por 1 a 1 na partida de abertura da 36ª rodada do Campeonato Inglês

A luta contra o rebaixamento promete muita emoção na reta final da Premier League. Nesta sexta-feira (3), Luton Town e Everton ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Kenilworth Road, na partida de abertura da 36ª rodada do Campeonato Inglês. Dessa maneira, os donos da casa seguem na zona da degola e podem se complicar ainda mais na tentativa de permanecer na elite do futebol da Inglaterra. Calvert-Lewin, de pênalti, abriu o placar para os visitantes, enquanto Adebayo confirmou o empate. Ambos os gols foram marcados na primeira etapa.

Dessa maneira, o Luton Town segue como primeiro clube na zona de rebaixamento. Com o ponto somado, a equipe chegou aos mesmos 26 do Nottingham Forest, primeiro time fora do Z-3. No entanto, o concorrente direto pela permanência ainda entrará em campo nesta 36ª rodada e pode abrir uma boa vantagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Nottingham Forest visita o já rebaixado Sheffield United neste sábado (4), às 11h (de Brasília).