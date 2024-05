Nathan chega a um mês sem jogar e convive com indefinição no Grêmio

Renato Gaúcho, aliás, já deixou no ar que não vê mais Nathan como opção no elenco. Afinal, depois do empate diante do Operário, pela Copa do Brasil, no meio da semana, o treinador citou Cristaldo como o único meia do time. Nathan, no caso, é o outro nome no setor.

“O desgaste dele (Cristaldo) é muito grande, e eu preciso dele em todos os jogos. Só temos um meia. Importante ter pelo menos dois jogadores por posição”, afirmou o comandante tricolor. Com um gol e uma assistência, Nathan acumula 33 partidas pelo Grêmio. Na atual temporada, ele atuou em sete delas, sem balançar a rede ou passes decisivos. O clube, caso pretenda negociar o jogador, só poderá se movfimentar a partir de 10 de julho, data que marca a reabertura da janela de transferências. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar