Médico explica detalhes da lesão sofrida por Pablo Maia

Em treino realizado no CCT da Barra Funda, o volante Pablo Maia, do São Paulo, sofreu uma grave lesão na coxa esquerda e foi submetido a uma cirurgia na última quarta-feira (1).

Médica do esporte que trabalha com o futebol há mais de 20 anos, a Dra. Flávia Magalhães detalhou quais são as causas mais recorrentes da contusão e as consequências que ela pode trazer para o jogador.

“Os músculos posteriores da coxa são divididos em bíceps (póstero lateral da coxa), semitendíneo e semimembranoso (póstero mediais da coxa). Estes últimos são chamados de isquiotibiais. Tais músculos se originam na pelve e descem por trás da coxa, se conectando na perna dos indivíduos. A principal causa da lesão nesse músculo é a sobrecarga muscular. Quando os isquiotibiais não resistem à força realizada pelo quadríceps (músculo anterior da coxa), eles podem se romper, como no caso do Pablo Maia”, explicou antes de completar: