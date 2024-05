Líder da Série B, Sport, no PR, vence Coritiba e aumenta a crise do rival

Pernambucanos marcam no primeiro tempo com Gustavo Coutinho, sustentam o 1 a 0 e seguem 100%. Coxa sob forte pressão política

O Coritiba recebeu o Sport, nesta sexta-feira (3/5) no Couto Pereira, e se deu mal. Afinal, neste jogo pela terceira rodada da Série B do Brasileiro, lutou muito. Mas acabou perdendo por 1 a 0. O gol foi de Gustavo Coutinho, ainda no primeiro tempo. O time pernambucano fez jogo inteligente, conseguindo fechar os espaços. O Coxa melhorou com a entrada de Lucas Ronier (ainda no primeiro tempo). Teve chances, mas não marcou.

O Sport chega ao terceiro triunfo em três jogos. Assim, sustentará a liderança da Segundona. Mas o Coritiba para nos quatro pontos, no meio da tabela. Dessa forma, deve aumentar ainda mais a sua crise política.

Coritiba em cima. Mas é o Sport que marca

Sob forte da pressão da torcida, irritada com a atual SAF do clube, o Coritiba começou arriscando chutes de fora da área com Gómez e Matheus Frizzo. Foram lances que passaram perto. Mas quem mandou a bola para dentro foi o Sport, aos 21 minutos. Lucas Lima recebeu pela esquerda e cruzou para cabeçada de Gustavo Coutinho, que levou a melhor mesmo sob marcação de Janderson. O Coritiba teve duas boas chances com Ronier (que entrara na vaga de Bernardo aos 29 minutos) e com Frizzo. Porém, sem sucesso.