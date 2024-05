Fluminense x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças neste sábado (4), às 16h, no Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santos, pelo Brasileirão Crédito: Jogada 10

A 5ª rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções e jogos bem disputados. Assim, Fluminense e Atlético-MG medem forças neste sábado (4), às 16h (de Brasília), em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo não será no Rio de Janeiro em virtude do show da cantora Madonna, que também acontece neste sábado, em Copacabana, na Zona Sul. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No entanto, os dois vivem momentos opostos na temporada e também na competição nacional. O Tricolor soma 4 pontos, na 16ª colocação, apenas um à frente do arquirrival Vasco, que ocupa o Z4. Do outro lado, o Galo vive ótimo momento, na segunda posição, com oito pontos, atrás apenas do líder Botafogo.

Onde assistir O confronto deste sábado (4) terá a transmissão dos Canais Premiere. Como chega o Fluminense Depois do triunfo sobre a Bolívia Querida com uma escalação repleta de reservas, o Tricolor deve ter os retornos de Germán Cano, Felipe Melo e Paulo Henrique Ganso. Marcelo, aliás, se reapresentou no Espírito Santo depois de acompanhar a renovação de contrato do filho com o Real Madrid e está à disposição. Por outro lado, Samuel Xavier, Keno, Lelê, André, Gabriel Pires, Thiago Santos e Marlon seguem fora de combate e se recuperam de suas respectivas lesões. John Kennedy foi afastado pelo clube carioca após constantes atos de indisciplina.