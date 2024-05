Corinthians x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão, embalado com duas vitórias seguidas na temporada, encara o Leão do Pici, que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Corinthians encara o Fortaleza neste sábado (4), às 21h, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão chega embalado após vencer a primeira na competição diante do Fluminense e também vencer o América-RN, pela Copa do Brasil. Já o Leão do Pici ainda não sabe o que é derrota no torneio de pontos corridos. São uma vitória e dois empates até aqui e vai para São Paulo querendo manter essa invencibilidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde assistir A partida entre Corinthians e Fortaleza terá transmissão do Premiere.

Como chega o Corinthians No Timão, existe a expectativa do retorno de Yuri Alberto. Afinal, o centroavante se recupera de uma lesão na perna direita, mas ainda não sabe se terá condições de jogo. Assim, caso fique de fora, Romero ou Pedro Raul devem começar a partida. Além disso, a equipe deve ter dois retornos em comparação ao time que enfrentou o América-RN, pela Copa do Brasil. Rodrigo Garro e o técnico António Oliveira ficaram fora do embate em Natal e vão retornar ao Alvinegro. Por fim, Diego Palacios, Maycon, Ruan Oliveira e Matheus Araújo seguem no departamento médico. Como chega o Fortaleza Já o Leão do Pici viaja para São Paulo com quatro desfalques. Afinal, Calebe, Lucas Sasha, Cardona e Kuscevic seguem entregues ao departamento médico e estão fora. Hércules e Bruno Pacheco estavam no banco contra o Bragantino, mas devem ser titulares contra o Corinthians. Viajaram 28 jogadores, incluindo Jonathan, zagueiro da base. Após o confronto, o time inicia preparação para duelo contra o Nacional de Potosí, na Bolívia. Apesar de ainda estar invicto, o Fortaleza vem de dois empates e busca reencontrar o caminho das vitórias.