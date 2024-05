CBF adia jogo entre Cruzeiro x Palmeiras pelo Brasileirão Feminino

A CBF decidiu adiar a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O motivo foi as fortes chuvas que vêm atingindo o Sul do Brasil. A delegação cruzeirense estava em Santa Catarina e teve seu voo cancelado, após empate com o Avaí.

A partida, que estava marcada para sábado, 11h, no Castor Cifuentes, foi remarcada para a próxima segunda-feira, às 19h, também no estádio da cidade de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Cruzeiro informou que os ingressos para a partida seguem válidos para o embate na nova data. O cancelamento, com reembolso total, está sendo feito pelo mesmo portal em que o torcedor ou torcedora realizou a compra.