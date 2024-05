Augusto Melo fala sobre Rubão e avalia trabalho no Corinthians

Augusto Melo promoveu a saída do diretor de futebol e aposta suas fichas no trabalho diário para recuperar o Corinthians

“É um evento de festa, não quero falar disso hoje. É igual casamento, se não dá certo cada um tem que seguir o seu rumo. Tudo em prol do Corinthians, afirmou.

Durante a festa de lançamento do novo uniforme, o mandatário abriu o jogo e comparou a ruptura com o seu aliado como um casamento.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou pela primeira vez sobre a saída do ex-diretor de futebol Rubão , oficializada na última quinta-feira (2).

Avaliação do trabalho

Apesar de não ter Rubão ao seu lado e receber diversas críticas nos bastidores, Augusto Melo acredita que a sua gestão é positiva.

No entendimento do cartola, o trabalho é pesado e a sua equipe tenta remediar problemas de décadas no Corinthians.

“Quatro meses de um trabalho fantástico. Pode ser que muita gente não esteja entendendo ou percebendo. Estamos trabalhando para tirar o Corinthians dessa situação. Não vamos resolver os problemas de décadas em quatro meses. Estamos engajados em uma condição única de fazer o Corinthians mais forte”.

Sem previsão de anunciar um substituto

Na conversa com a imprensa, Augusto Melo deixou claro que não tem data estipulada para encontrar um novo diretor de futebol.