André Anderson cobra valor milionário do São Paulo na Justiça

O jogador André Anderson, que atuou no São Paulo entre 2022 e 2023, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho cobrando R$ 8.368.764,67 do clube paulista.

De acordo com a informação divulgada pelo O Globo, o jogador passou por cirurgia no púbis quando defendeu o Tricolor Paulista e ficou irritado com o tratamento conservador. Incomodado com a recuperação demorada, ele pediu para consultar médicos fora do clube e teve o pedido negado.