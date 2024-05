Veja os motivos que fizeram Fábio Carille ficar no Santos

Fabio Carille não aceitou a proposta do Vasco da Gama e irá seguir com a sua carreira no comando técnico do Santos Crédito: Jogada 10

Com a saída de Ramón Diaz, o Vasco da Gama mirou em técnico Fábio Carille, que faz um bom trabalho no comando do Santos em 2024. Após iniciar uma reformulação do elenco, o técnico levou o Peixe até a final do estadual e faz um início de Série B perfeito com 100% de aproveitamento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, ele tem um currículo com títulos e status de comandar grandes clubes do sempre disputado futebol brasileiro.

Diante da análise cruz-maltina, um contato com o empresário do treinador foi realizado, porém as conversas não avançaram, pois Fábio Carille não quer ir embora. Nesta quinta-feira, o comandante explicou a situação via coletiva de imprensa e acalmou a torcida santista para a sequência da temporada. Motivos para ficar Depois de ficar em baixa no cenário nacional, Fábio Carille foi ao Japão e, de maneira surpreendente, voltou ao Santos no início do ano.