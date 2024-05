Real Madrid entra em disputa com Barcelona por ‘novo Endrick’, diz jornal

Clube merengue busca contratação de joia do River Plate antes dele completar 18 anos, mesma estratégia utilizada para 'fisgar' Endrick

O Real Madrid segue em busca de novos talentos do futebol sul-americano. De olho em Franco Mastantuono, de 16 anos e que pertence ao River Plate, a diretoria do clube merengue poderá realizar uma transação semelhante à que fez para “fisgar” Endrick, do Palmeiras.

Segundo o diário espanhol ‘Sport’, o Real Madrid pretende acertar a contratação do jovem antes dele completar 18 anos. A mesma estratégia utilizada para fechar com Endrick e, assim, impedir que algum rival ameace a negociação.

A publicação apontou, ainda, que o Barcelona busca um acordo por Mastantuono. Contudo, sem dinheiro, leva desvantagem em relação ao rival. Também explicou que houve uma reunião entre River Plate e Real Madrid. Juni Calafat e José Ángel Sánchez, homens de confiança do presidente Florentino Pérez, representaram o clube de Madri.