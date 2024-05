Fluminense, com gol no fim, vence Santos pelo Brasileiro feminino

Equipes se enfrentam no Ulrico Mursa e deixam a desejar. Mas, aos 45 da etapa final, Mileninha marca e tira o Flu do Z4

Santos e Fluminense se enfrentaram nesta quinta-feira (2/5) pela oitava rodada do Brasileirão feminino. A partida rolou no Ulrico Mursa, casa da Portuguesa Santista. Foi um duelo de poucas emoções entre equipes que estão mal na tabela. Mas o Fluminense achou um gol, aos 45 da etapa final e venceu por 1 a 0.

A vitória leva o Fluminense ao 11º lugar, com oito pontos. Dessa forma, sai da zona de rebaixamento. Mas o Santos, que na rodada passada levou de 7 a 0, do Flamengo, caiu mais uma posição: em 12º, com sete pontos. Dessa forma, as Sereias são as primeiras fora da zona de rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão feminino