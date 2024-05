Fluminense chega a 80 títulos em cinco anos na base após Copa do Brasil Sub-17

Tricolor acumula conquistas e segue fazendo jogadores formados em Xerém renderem frutos. Esquadrilha 07 é a próxima grande geração do Fluminense

Campeão da Copa do Brasil Sub-17 na última quarta-feira, o Fluminense atingiu um feito expressivo. Com o título diante do São Paulo, o Tricolor chegou à marca de 80 títulos nas categorias de base nos últimos cinco anos, desde 2019.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Reconhecido como uma das principais categorias de base do futebol brasileiro, os Moleques de Xerém seguem dando fruto. O título da Copa do Brasil, aliás, consagrou a chamada “Esquadrilha 07”, apontada como próxima geração de sucesso do Fluminense.