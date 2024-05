Fábio Carille confirma permanência no Santos: ‘Eu fico’

O técnico Fábio Carille confirmou que vai permanecer no Santos nesta temporada. O treinador havia entrado na mira do Vasco da Gama nos últimos dias. Contudo, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (2), o comandante afirmou que fica na Vila Belmiro para a disputa da Série B.

“Essas questões extracampo deixo muito para o meu empresário Paulo Pitombeira, que tem uma relação boa com o presidente Marcelo Teixeira. O bom trabalho chama a atenção de outros clubes, mas eu estou feliz e contente aqui no Santos. Quando eu estava no Japão, tive propostas muito melhores do que as do Santos em termos financeiros, a questão não é essa. Vim para cá porque gosto do Santos. Vou ficar no Santos, qualquer outra possibilidade está descartada. Quero estar com o Santos na Série A de 2025”, disse Carille.