Cruzeiro: Pelaipe chega a BH e Edu Dracena é aguardado

Diretoria do Cruzeiro vem sendo modificada após a venda da SAF para o empresário Pedro Lourenço. Alexandre Mattos comandará o futebol Crédito: Jogada 10

A nova diretoria do Cruzeiro começa a ser formada. Paulo Pelaipe será o braço-direito de Alexandre Mattos nessa nova fase do clube, com Pedro Lourenço como acionista majoritário da SAF, e já iniciou os trabalhos na Toca da Raposa, segundo informou o "ge". Quem também vai assumir um cargo será o ex-jogador Edu Dracena, que vai ocupar o lugar deixado por Paulo Autuori. Pelaipe estava no Botafogo-SP e vai trabalhar diretamente com Mattos na gestão do futebol. Ele teria recebido uma "proposta irrecusável" e trocou o clube de Ribeirão Preto pela Raposa.

Paulo Pelaipe é experiente em cargos diretivos e tem passagens por diversos grandes clubes do Brasil, como Flamengo, Grêmio, Corinthians, Vasco e Coritiba. Passou também por Criciúma e São Caetano. Em 2019, era gerente de futebol do Flamengo, no ano em que o clube foi campeão brasileiro e da Libertadores. No entanto, apesar da campanha vitoriosa, acabou não tendo o contrato renovado e deixou o Rubro-Negro. Já Edu Dracena chegaria a Belo Horizonte no próximo sábado, mas pode antecipar a data. Após pendurar as chuteiras, trabalhou no departamento de futebol de Santos e Palmeiras.