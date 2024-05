Chelsea vence clássico londrino e sobe na tabela inglesa

Triunfo por 2 a 0, no Stamford Bridge sobre Tottenham leva Blues ao oitavo lugar, dois pontos atrás do primeiro dentro de vaga a torneio europeu

Com a boa vitória sobre um de seus mais tradicionais rivais, o Chelsea ganhou uma posição nesta temporada frustante: vai aos 51 pontos, em oitavo lugar, mas lutando para alcançar o Top6, que vale vaga à Liga Conferência. No momento, o sexto colocado é o Manchester United, com 54 pontos. O Tottenham, com 60 pontos, se mantém em quarto lugar (vaga à Liga Europa). Mas muito longe do primeiro da zona da Champions (Aston Villa, 67 pontos). Além disso, soma a terceira derrota seguida. Afinal, perdeu para Newcastle (4 a 0) e Arsenal (3 a 2).

Chelsea é letal

A vitória fez justiça. Afinal, apesar de menor posse de bola (40%), o Chelsea finalizou mais (15 a 10) e foi bem mais perigoso do que o Tottenham. Os Spurs tiveram dificuldade para segurar a força ofensiva do rival, principalmente no primeiro tempo, quando até mesmo o atacante brasileiro Richarlison teve de ajudar a defesa. Aos 24, depois de já ter desperdiçado duas chances, o Chelsea chegou ao primeiro gol num lance de bola parada, com Chalobah escorando chuveirinho de Gallagher. Pouco depois Chalobah evitou o que seria um gol do Tottenham.

No segundo tempo, o Tottenham voltou melhor. Porém, foi o Chelsea que ampliou, aos 27. Palmer cobrou falta no travessão e a sobra ficou com Nicolas Jackson, que cabeceou no canto oposto ao que o goleiro Vicario estava. E enfim o time volta à vencer. Afinal, depos do 6 a 0 sobre o Everton, perdeu para City (1 a 0) e Arsenal (5 a 0) e empatou com o Aston Villa (2 a 2).