Pedro Lourenço promete contratações agressivas para o Cruzeiro: ‘Vamos exceder’

Logo em sua primeira coletiva na Toca da Raposa II, na última segunda-feira (29), Pedrinho BH explicou que a tendência é seguir com o planejamento financeiro e administrativo da estrutura deixada por Ronaldo. No entanto, ele pretender dar uma “oxigenada” no elenco.

“O Gabriel (Lima, CEO) já tem uma cultura do planejamento do ano, mas nós vamos ter que exceder. Vamos manter o planejamento, mas, quando abrir a janela, vamos dar uma oxigenada no clube e vamos aumentar o caixa do Gabriel”, disse o empresário na coletiva de apresentação.

Pedrinho, aliás, já era um dos principais apoiadores da gestão Ronaldo Fenômeno. Agora sendo o proprietário da SAF, ele quer ampliar e reforçar investimentos. A ideia é garantir, já nos próximos dias, a compra definitiva de Matheus Pereira e na sequência ter mais contratações.

“O que nós temos que fazer é reforçar o time, melhorar o nível, como o Ronaldo melhorou do ano passado para esse ano. Às vezes não acontece o título, a gente estava com o título (do Mineiro) praticamente garantido e escapou”, completou.