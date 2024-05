Fábio Carille entra na mira do Vasco da Gama

Técnico Fábio Carille está em alta no Santos e por causa disso entrou na mira da diretoria do Vasco da Gama Crédito: Jogada 10

O técnico Fábio Carille, atualmente no Santos, tornou-se um dos temas mais comentados desta quarta-feira (1). O motivo é o interesse do Vasco da Gama em seu trabalho. Após a saída de Ramón Diaz, o cruz-maltino foi ao mercado de técnicos e entendeu que o treinador do Peixe é o nome ideal para gerir o projeto em São Januário. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com as informações do ge, o Vasco da Gama sinalizou com uma proposta de três anos a Fábio Carille e apostou no lado financeiro para convencer o treinador.

Apesar do interesse, a negociação é considerada como difícil por causa do próprio Carille. O técnico está feliz no Santos e não pensa em sair. Consciente que está valorizado no clube, o treinador aproveita a temporada de 2024 desenvolver um projeto longo a fim de consolidar a sua imagem no Peixe. No time paulista, o comandante só terá a Série B para disputar até o fim do ano, ou seja, ele terá muitas semanas vazias para ajustar o estilo de jogo.