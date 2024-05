Chelsea x Tottenham: onde assistir e escalações

Arquirrivais medem forças nesta quinta-feira (2), às 15h30 (de Brasília), em partida atrasada da 26ª rodada da Premier League Crédito: Jogada 10

Em partida atrasada da 26ª rodada da Premier League, nesta quinta-feira (2), Chelsea e Tottenham medem forças no Stamford Bridge, em Londres, às 15h30 (horário de Brasília). Assim, ambas as equipes londrinas convivem com uma série de lesões, e os dois treinadores terão que fazer alterações na equipe titular para o clássico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na classificação, os visitantes ocupam a 5ª colocação da competição, com 60 pontos, sete atrás do Aston Villa, última equipe do G4, restando três rodadas para o fim. Os Blues, por sua vez, fazem uma péssima campanha, em nono, com 48 pontos e já pensam em reformular o elenco para a próxima temporada. Thiago Silva, por exemplo, já anunciou que não irá permanecer.

Onde assistir A partida desta quinta-feira (2) terá a transmissão do serviço de streaming da Star+. Como chega o Chelsea Os Blues somam nove atletas lesionados, e o técnico Mauricio Pochettino terá que montar um “quebra-cabeça” para escalar a equipe. Thiago Silva sentiu dores na virilha após o empate com o Aston Villa e também será um dos desfalques. Enzo Fernández também está fora, submetido a uma operação para tratar uma hérnia. Além disso, Wesley Fofana, Malo Gusto, Ben Chilwell e Carney Chukwuemeka, todos com lesões no joelho, e Reece James, Romeo Lavia e Lesley Ugochukwu, os três com lesões na coxa, também não jogam.